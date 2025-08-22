Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d

Das US-amerikanische Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung personalisierter orthopädischer Implantate.

restor3d hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 104 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln generiert, wie Partners Group am Freitag mitteilte. Davon entfallen 65 Millionen auf die Partners Group und 39 Millionen auf bestehende Teilhaber.

restor3d verfügt über ein von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassenes Produktportfolio für Schultern, Hüften, Knie, Füsse oder Fussgelenke.

Im SIX-Handel gewinnt die Partners Group-AKtie zeitweise 0,68 Prozent auf 1'112,50 Franken.

cf/ra

Zürich (awp)