Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’285 0.4%  SPI 17’057 0.4%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’324 0.1%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5’481 0.4%  Gold 3’331 -0.2%  Bitcoin 91’101 0.2%  Dollar 0.8089 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Abverkauf hält an: Commerzbank-Aktie verbucht erneut Verluste
Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Finanzierungsrunde 22.08.2025 12:31:36

Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d

Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d

Der Vermögensverwalter Partners Group hat für die eigenen Kunden eine Minderheitsbeteiligung an restor3d übernommen.

Das US-amerikanische Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung personalisierter orthopädischer Implantate.

restor3d hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 104 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln generiert, wie Partners Group am Freitag mitteilte. Davon entfallen 65 Millionen auf die Partners Group und 39 Millionen auf bestehende Teilhaber.

restor3d verfügt über ein von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassenes Produktportfolio für Schultern, Hüften, Knie, Füsse oder Fussgelenke.

Im SIX-Handel gewinnt die Partners Group-AKtie zeitweise 0,68 Prozent auf 1'112,50 Franken.

cf/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Partners Group-Aktie in Rot: Schifffahrtsplattform CapeOmega verkauft
Partners Group-Aktie sehr stark: Vermögen im Halbjahr überraschend deutlich gesteigert

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten