05.12.2025 13:38:51
Palantir, NVIDIA, TWG AI, Teton Ridge Join To Bring Real-time AI, Data-driven Insights To Rodeo
(RTTNews) - Palantir (PLTR) said it will work with NVIDIA and TWG AI to bring real-time AI and data-driven insights to the rodeo arena with Teton Ridge. Teton Ridge is a western sports and entertainment company backed by TWG Global.
Justin Boitano, vice president, Enterprise AI Products, NVIDIA, said: "Powered by full-stack NVIDIA AI infrastructure and software, Teton Ridge is processing data 10x faster to unlock real-time insights with Palantir AIP - elevating the iconic American sport of rodeo and setting a new standard for innovative entertainment experiences."
