Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’926 0.3%  SPI 17’772 0.2%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 24’049 0.7%  Euro 0.9365 0.1%  EStoxx50 5’741 0.4%  Gold 4’223 0.3%  Bitcoin 73’376 -1.0%  Dollar 0.8041 0.1%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
BASF-Aktie fester: Chef betont trotz Krise stabile Industrie - keine Angst vor Deindustrialisierung
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Cloudflare-Aktie höher: Weitere Störung legt zahlreiche Webseiten und Online-Apps lahm
Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt
D-Wave-Aktie lässt es nach Rally langsamer angehen: Was Anleger wissen müssen
Suche...
eToro entdecken

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 13:38:51

Palantir, NVIDIA, TWG AI, Teton Ridge Join To Bring Real-time AI, Data-driven Insights To Rodeo

Palantir
143.68 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Palantir (PLTR) said it will work with NVIDIA and TWG AI to bring real-time AI and data-driven insights to the rodeo arena with Teton Ridge. Teton Ridge is a western sports and entertainment company backed by TWG Global.

Justin Boitano, vice president, Enterprise AI Products, NVIDIA, said: "Powered by full-stack NVIDIA AI infrastructure and software, Teton Ridge is processing data 10x faster to unlock real-time insights with Palantir AIP - elevating the iconic American sport of rodeo and setting a new standard for innovative entertainment experiences."

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten