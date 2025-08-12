Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100-Performance 12.08.2025 18:02:40

Der NASDAQ 100 gewinnt am Dienstag an Wert.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.02 Prozent stärker bei 23’766.75 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.531 Prozent höher bei 23’651.61 Punkten, nach 23’526.63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’766.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’524.28 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’868.15 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 12.08.2024, einen Wert von 18’542.03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13.31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23’766.83 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 7.43 Prozent auf 50.60 USD), Microchip Technology (+ 7.33 Prozent auf 65.42 USD), NXP Semiconductors (+ 5.58 Prozent auf 216.60 USD), Fortinet (+ 4.69 Prozent auf 78.07 USD) und Analog Devices (+ 3.97 Prozent auf 232.97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-5.02 Prozent auf 777.62 USD), CoStar Group (-2.46 Prozent auf 90.22 USD), Verisk Analytics A (-2.42 Prozent auf 260.95 USD), Xcel Energy (-1.49 Prozent auf 71.59 USD) und O Reilly Automotive (-1.33 Prozent auf 102.22 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’919’983 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.03 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

