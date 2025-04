Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.07 Prozent höher bei 39’606.57 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14.347 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.71 Prozent auf 38’516.23 Punkte an der Kurstafel, nach 39’186.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39’487.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40’376.11 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 41’985.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’565.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38’503.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 6.57 Prozent zu Buche. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 6.06 Prozent auf 172.37 USD), Amazon (+ 4.28 Prozent auf 180.60 USD), NVIDIA (+ 3.86 Prozent auf 102.71 USD), American Express (+ 3.06 Prozent auf 260.14 USD) und Salesforce (+ 2.91 Prozent auf 250.48 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Johnson Johnson (-1.50 Prozent auf 155.38 USD), Procter Gamble (-1.28 Prozent auf 165.73 USD), Verizon (-1.13 Prozent auf 42.70 USD), Travelers (-0.85 Prozent auf 259.08 USD) und Coca-Cola (-0.81 Prozent auf 73.30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 62’342’045 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.45 Prozent.

