NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 235 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe eher positiv überrascht als enttäuscht, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor allem den starken Anstieg des Auftragsbestands in der Cloud-Sparte hervor sowie den Aspekt, dass die Kapazitäten im zweiten Halbjahr wohl endlich die Tür für einen stärkeren Anstieg dieser Kennziffer öffneten. Die Auswirkungen der US-Zölle hielten sich in Grenzen - vorerst./la/ajx;