Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe leicht über dem oberen Ende der Zielspanne gelegen, schrieb Analyst Eric Sheridan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Insgesamt ergebe sich mit Blick auf einige der wichtigsten Geschäftskennziffern ein recht konstruktives Bild./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 16:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.