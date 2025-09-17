Optimismus in New York: Am Mittag Pluszeichen im Dow Jones

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.73 Prozent höher bei 46’094.04 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.196 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.353 Prozent auf 45’919.54 Punkte an der Kurstafel, nach 45’757.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46’096.39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45’778.40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.536 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’946.12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’215.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, lag der Dow Jones bei 41’606.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8.73 Prozent. 46’137.20 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2.72 Prozent auf 335.94 USD), Walmart (+ 2.08 Prozent auf 105.57 USD), Caterpillar (+ 2.06 Prozent auf 449.75 USD), Verizon (+ 1.36 Prozent auf 44.34 USD) und Travelers (+ 1.24 Prozent auf 275.32 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-2.80 Prozent auf 169.98 USD), Amazon (-1.37 Prozent auf 230.85 USD), Microsoft (-0.40 Prozent auf 506.99 USD), Home Depot (-0.08 Prozent auf 356.20 EUR) und Boeing (+ 0.18 Prozent auf 215.40 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16’543’538 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.09 zu Buche schlagen. Mit 6.29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch