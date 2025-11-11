Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’550 0.8%  SPI 17’313 0.8%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’988 0.1%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5’696 0.6%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 84’468 -1.0%  Dollar 0.8038 -0.1%  Öl 64.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold ein
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verloren
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken
Starke Ergebnisse 11.11.2025 09:58:37

Vodafone-Aktie in Grün: Telekommunikationskonzern steigert Umsatz - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser

Vodafone-Aktie in Grün: Telekommunikationskonzern steigert Umsatz - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser

Vodafone profitiert von einem verbesserten Deutschland-Geschäft und zeigt sich für das laufende Jahr zuversichtlicher.

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (31. März) den Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einem besseren Deutschland-Geschäft und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three. Für das laufende Jahr zeigen sich die Briten nun optimistischer. Das Management um Konzernchefin Margherita Della Valle erwartet jetzt ein bereinigtes operatives Ergebnis (EbitdaAL) am oberen Ende der ausgegebenen Spanne von 11,3 bis 11,6 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Zahlen und etwas positivere Sicht auf den operativen Gewinn gut an.

Die Aktie legte im frühen Handel knapp sechs Prozent zu und lag damit an der Spitze des Branchenindex Stoxx 600 Telecommunications . Das Papier baute damit sein Jahresplus auf rund 38 Prozent aus. Auch in diesem Zeitraum schnitt Vodafone deutlich besser als der Index ab. Ganz anders sieht es beim Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus. Seit dem Herbst 2020 büssten die Vodafone-Anteile rund ein Fünftel ein, während der Index um fast ein Viertel zulegte.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres um 7,3 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg in dieser Grössenordnung gerechnet. Der Service-Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, wuchs der Service-Umsatz um 5,7 Prozent.

In Deutschland lief das Geschäft zuletzt wieder etwas besser. Zwar war der Service-Umsatz auf Halbjahressicht um 1,4 Prozent rückläufig; im zweiten Quartal stieg er aber um 0,5 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro. Das war das erste Plus seit sechs Quartalen, wie es von den Düsseldorfern hiess.

Im TV-Geschäft konnte Vodafone Deutschland nach einem Plus im ersten Quartal weitere 62.000 Kunden auf nun 8,84 Millionen hinzugewinnen. Im hart umkämpften Mobilfunkmarkt war die Kundenzahl im zweiten Quartal nur leicht rückläufig. Rückenwind bekam Vodafone hier von der Bereitstellung der Netze für den Partner 1&1 , mit entsprechenden Einnahmen. Rund 11 Millionen 1&1-Kunden seien nun im Vodafone-Netz, so Deutschland-Chef Marcel de Groot. Bei Breitbandinternet-Zugängen ging die Zahl der Kunden im Zeitraum Juli bis September etwas zurück.

In den vergangenen Quartalen wurde das TV-Geschäft in Deutschland noch vom Aus für das Nebenkostenprivileg deutlich belastet. Seit Mitte des vergangenen Jahres dürfen Vermieter die Kosten für einen Fernsehkabelanschluss nicht mehr pauschal über die Miete als Nebenkosten abrechnen. Viele Vodafone-Kunden suchten sich daraufhin einen neuen Fernsehanbieter.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (EbitdaAL) verbesserte sich auf Konzernebene um 5,9 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Auch dies entspricht den Markterwartungen. Organisch lag der Anstieg bei 6,8 Prozent.

Im Londoner Handel klettert die Vodafone-Aktie zeitweise um 6,38 Prozent auf 0,9459 GBP.

/err/zb/stk

LONDON (awp international)

Weitere Links:

Vodafone-Aktie fester: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
Vodafone-Aktie: Konzern stärkt Cloud- und Sicherheitsgeschäft mit Skaylink-Übernahme
United Internet-Aktie in Grün: Konzern steigert Ergebnis trotz hoher Netzausbaukosten

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:44 Marktüberblick: Analysten bewegen Kurse
08:48 SMI macht kräftigen Satz nach oben
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
10.11.25 Logo WHS Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck – Jetzt "günstig" kaufen?
10.11.25 Vom Kulttelefon zum KI-Treiber – Nokia erlebt seine 6G-Renaissance
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’078.08 19.16 U5BSSU
Short 13’346.51 13.54 B6CSKU
Short 13’811.57 8.96 SI9BRU
SMI-Kurs: 12’549.51 11.11.2025 09:52:29
Long 12’024.85 19.46 SZ8B6U
Long 11’779.56 13.99 SIXBJU
Long 11’271.58 8.93 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
Shutdown-Ende in Sicht? SMI und DAX schlussendlich stärker -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:08 IT-Experte: Wären bei Hackerangriff erst mal hilflos
10:07 AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
10:05 EuGH kippt zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie
09:59 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beißt sich an 24.000 Punkten fest
09:58 Kreise: Bayern will keine neuen Schulden machen
10:04 Vodafone-Aktie springt an: Umsatz gesteigert - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser
09:52 Kaufempfehlung treibt SUSS MicroTec-Aktie weiter an - Charthürde
09:56 Warum die Ölpreise etwas nachgeben
09:45 Mehr Aufträge: Elektroindustrie erholt sich
09:46 Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge Richtung Rekordhoch