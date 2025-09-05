Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’415 0.3%  SPI 17’172 0.3%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’814 0.2%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5’358 0.2%  Gold 3’549 0.1%  Bitcoin 90’586 1.6%  Dollar 0.8035 -0.2%  Öl 66.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Lululemon-Aktie unter Druck nach zusammengestrichenem Umsatz- und Gewinnausblick
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
On-Aktie etwas fester: On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde
Suche...

On Aktie 113454047 / CH1134540470

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bundesgericht involviert 05.09.2025 10:05:00

On-Aktie etwas fester: On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde

On-Aktie etwas fester: On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde

Der Streit zwischen dem Schuhhersteller On und der Swissness Enforcement Association (SEA) sowie dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Verwendung des Schweizerkreuzes auf den On-Schuhen im Ausland geht in die nächste Phase.

On
36.79 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen
Nach einem Treffen der beiden Seiten am Mittwoch soll nun das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf, fordert On in einem AWP vorliegenden Statement. Dabei könnte ein Präzedenzfall entstehen, der es On erlauben würde, das Kreuz auch in der Schweiz zu verwenden, folgert die "NZZ".

Briefwechsel ohne Ergebnis

Seit Jahren steht On wegen der Verwendung des Symbols in der Kritik. Die Schuhe werden in Vietnam und Indonesien hergestellt. SEA sieht darin einen Verstoss gegen Swissness-Regeln. On verweist dagegen auf den Zusatz "Swiss Engineering" und auf Forschung und Design am Standort Zürich mit über 300 Mitarbeitenden.

Zuletzt berichtete der "Blick", SEA und IGE hätten die chinesische Marktaufsicht eingeschaltet. Die Organisationen bestreiten die Anzeige: Sie hätten lediglich Abklärungen ausgelöst und die chinesischen Behörden seien von Amtes wegen aktiv geworden.

Ein AWP vorliegender Briefwechsel zwischen On und SEA, bei dem auch Bundesräte ins CC genommen wurden, brachte keine Klärung.

Bundesgericht soll entscheiden

On bot am Mittwoch erneut an, die Frage in der Schweiz gerichtlich zu klären, und forderte, dass SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen. "Das Vorgehen von SEA und IGE in China ist destruktiv", erklärte On gegenüber AWP. Ihr Handeln setze auch andere Schweizer Unternehmen Risiken aus.

Laut On haben SEA und IGE das Angebot positiv aufgenommen und wollen intern über den Vorschlag entscheiden. "Lassen wir das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf", heisst es im Statement weiter.

Ausgang bleibt ungewiss

Bemerkenswert ist allerdings, dass On hierzulande das Kreuz gar nicht nutzt - ein Urteil zugunsten des Unternehmens könnte deshalb auch bedeuten, dass On das Symbol künftig auch wieder in der Schweiz einsetzen dürfte.

Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, ist offen. Unklar bleibt zudem, ob SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen und wie die dortigen Behörden weiter vorgehen.

Die On-Aktie legt im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 0,31 Prozent auf 48,21 US-Dollar zu.

Zürich (awp)

Weitere Links:

On-Aktie zweistellig höher: Prognose nach Rekordquartal angehoben
Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Bildquelle: ER_09 / Shutterstock.com,Africa Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu On

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?