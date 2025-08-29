NVIDIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NVIDIA gab am 27.08.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 46.74 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 55.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch