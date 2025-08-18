|Kurse + Charts + Realtime
|Medizinischer Durchbruch
|
18.08.2025 07:30:40
Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.
Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.
MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.
Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.
Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
