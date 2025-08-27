|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 10:30:00
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Die Aktie von Novo Nordisk hat in den vergangenen Wochen weiter an Wert verloren. Hoffnung liegt nun auf der Pipeline - doch kurzfristig bleibt die Stimmung volatil.
• Analystenziele reduziert
• Novo Nordisk-Aktie unsicher
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtstaumel gefangen?
Seit Beginn des Jahres hat die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark mehr als 42 Prozent ihres Werts eingebüsst. Nachdem das Papier im Februar zeitweise noch bei mehr als 675 Kronen notiert hatte, kostete es zuletzt 350,95 Kronen (Schlusskurs vom 26. August 2025). Damit wurden zentrale Unterstützungen gerissen, und auch charttechnisch dominiert der Abwärtstrend. Analysten wie Bernstein Research bewerten die Aktie inzwischen nur noch mit "Market-Perform" und verweisen auf die hohe Unsicherheit im Markt.
Konkurrenzdruck und politische Unsicherheit
Novo Nordisk ist im Markt für Abnehmmedikamente zwar weiterhin führend, doch Eli Lilly sorgt mit Studienerfolgen zu Alternativprodukten für Gegenwind. Dies könnte langfristig Marktanteile verschieben. Hinzu kommt politische Unsicherheit: Forderungen nach Preissenkungen in den USA sowie mögliche Zölle belasten die Perspektiven zusätzlich.
Innovationspipeline als Hoffnungsträger
Die Pipeline von Novo Nordisk bleibt jedoch ein zentrales Argument für langfristige Investoren. Besonders das Kombinationspräparat CagriSema, derzeit in Phase III, gilt als potenzieller Wachstumstreiber. Auch neue Indikationen für Wegovy, etwa bei Fettleber, könnten zusätzliche Märkte erschliessen. Dennoch ist unklar, ob diese Projekte den kurzfristigen Druck kompensieren können.
Abwärtstrend gestoppt?
Am heutigen Mittwoch zeigt sich die Novo Nordisk-Aktie entgegen dem jüngsten Trend aber deutlich fester: Zeitweise geht es an der dänischen Börse um 2,29 Prozent nach oben auf 359,00 Kronen.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Eli Lilly
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
