16.10.2025 07:42:37
Novartis-Aktie: Fabhalta erreicht Ziele in relevanter Studie
Novartis hat mit dem Medikament Fabhalta (Iptacopan) zur Behandlung einer Nierenerkrankung gute Forschungsergebnisse erzielt.
Fabhalta habe während zweier Jahre im Vergleich mit Placebo statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserungen in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit der Nierenkrankheit IgA-Nephropathie erzielt. Dabei sei der Rückgang der Nierenfunktion bei diesen Patienten verlangsamt worden.
Die nun vorgelegten Daten wird Novartis laut den Angaben in den Zulassungsprozess von Fabhalta einfliessen lassen, wie es weiter hiess. In den USA erhielt der Konzern für die Behandlung der Nierenkrankheit IGaN im Jahr 2024 den Zugang zu einem beschleunigten Zulassungsverfahren. Im kommenden Jahr sollen dann bei der US-Gesundheitsbehörde FDA reguläre Zulassungsanträge für Fabhalta eingereicht werden.
Basel (awp)
