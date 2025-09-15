Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’135 -0.5%  SPI 16’876 -0.4%  Dow 45’860 0.1%  DAX 23’703 0.0%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’424 0.6%  Gold 3’659 0.5%  Bitcoin 91’089 -0.9%  Dollar 0.7953 -0.2%  Öl 67.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
200.- Saxo-Deal
Lizenzvereinbarung 15.09.2025 14:19:00

Novartis-Aktie dennoch leichter: Erweiterung der Forschungs-Pipeline mit Monte-Rosa-Lizenzvertrag

Novartis-Aktie dennoch leichter: Erweiterung der Forschungs-Pipeline mit Monte-Rosa-Lizenzvertrag

Beim Pharmariesen Novartis dreht sich das Transaktions-Karussell munter weiter.

Am Montag kündigte das US-Unternehmen Monte Rosa an, dass es mit dem Basler Konzern eine weitere Lizenzvereinbarung geschlossen hat, die zunächst eine Vorauszahlung von 120 Millionen US-Dollar beinhaltetet.

Im Mittelpunkt steht ein nicht näher kommunizierter Forschungskandidat. Zudem erhält Novartis die Option, zwei präklinische Immunologieprogramme zu lizenzieren. Bereits im vergangenen Oktober war Novartis bereits ein erstes Lizenzabkommen mit dem Biotechunternehmen aus Boston eingegangen.

Konkret geht es dabei um "Molecular Glue Degrader" (molekulare Klebstoff-Abbauer). Dies ist ein Medikament, das krankheitsverursachende Proteine in der Zelle abbaut, indem es ein neues künstliches Protein-Protein-Interaktions-"Klebeband" herstellt.

Neben der Vorauszahlung hat Monte Rosa gemäss den Vertragsbedingungen Anspruch auf Zahlungen in Höhe von bis zu 5,7 Milliarden US-Dollar, einschliesslich Vorauszahlungen, Zahlungen für präklinische Meilensteine, Zahlungen für die Ausübung der Optionen sowie Zahlungen für Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine für alle Programme sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Novartis-Aktie gibt am Montag an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 98,12 Franken nach.

hr/mk

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
Novartis-Aktie trotzdem im Minus: Novartis übernimmt Tourmaline Bio
Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:00 UBS Logo UBS KeyInvest: Nach der Sitzung ist vor der Sitzung
09:40 Logo WHS Wochenausblick Börse mit Blick auf DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien heute um 10:30 Uhr
09:21 Marktüberblick: Hannover Rück gesucht
09:13 Gesundheitssektor belastet
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.37 19.68 ISSMNU
Short 12’957.14 13.56 B1LSOU
Short 13’438.91 8.81 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’134.95 15.09.2025 16:08:45
Long 11’638.76 18.35 S7MBDU
Long 11’412.17 13.71 BK5S8U
Long 10’915.15 8.84 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Rheinmetall-Aktie
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Commerzbank-Aktie steigt: Steckt die UniCredit-Drohung dahinter?
Rheinmetall-Analyse: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Montagvormittag nach
Vorschriften in Texas zwingt Tesla zu Kurswechsel beim Robotaxi
Zinspolitik im Fokus: SMI leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}