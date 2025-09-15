|Lizenzvereinbarung
|
15.09.2025 14:19:00
Novartis-Aktie dennoch leichter: Erweiterung der Forschungs-Pipeline mit Monte-Rosa-Lizenzvertrag
Beim Pharmariesen Novartis dreht sich das Transaktions-Karussell munter weiter.
Im Mittelpunkt steht ein nicht näher kommunizierter Forschungskandidat. Zudem erhält Novartis die Option, zwei präklinische Immunologieprogramme zu lizenzieren. Bereits im vergangenen Oktober war Novartis bereits ein erstes Lizenzabkommen mit dem Biotechunternehmen aus Boston eingegangen.
Konkret geht es dabei um "Molecular Glue Degrader" (molekulare Klebstoff-Abbauer). Dies ist ein Medikament, das krankheitsverursachende Proteine in der Zelle abbaut, indem es ein neues künstliches Protein-Protein-Interaktions-"Klebeband" herstellt.
Neben der Vorauszahlung hat Monte Rosa gemäss den Vertragsbedingungen Anspruch auf Zahlungen in Höhe von bis zu 5,7 Milliarden US-Dollar, einschliesslich Vorauszahlungen, Zahlungen für präklinische Meilensteine, Zahlungen für die Ausübung der Optionen sowie Zahlungen für Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine für alle Programme sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.
Die Novartis-Aktie gibt am Montag an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 98,12 Franken nach.
hr/mk
Basel (awp)
Weitere Links:
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart etwas schwächer, während der DAX nicht vom Fleck kommt. Die US-Aktienmärkte zeigen sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}