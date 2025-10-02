Nissan Motor Aktie 800600 / US6547444082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2025 04:18:57
Nissan Group Q3 U.S. Sales Up 5.3%
(RTTNews) - Nissan Group reported total U.S. sales of 223,377 units for the third quarter of 2025, representing a 5.3% increase compared to the same period last year. The growth was driven primarily by strong demand for SUVs and trucks, supported by competitive pricing, updated designs, and a range of consumer-friendly features that continue to appeal to modern buyers.
In the third quarter of 2025, Nissan Division reported U.S. sales of 210,226 units, a 6.4% increase from 197,528 units in the same period last year. Meanwhile, INFINITI sales totaled 13,151 units, reflecting a 9.6% decline compared to 14,540 units a year earlier.
Nachrichten zu Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
|
29.07.25
|Ausblick: Nissan Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Nissan Motor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Nissan Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.25
|Erste Schätzungen: Nissan Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!