Top News
NVIDIA-Aktie steckt Milliarden in OpenAI: Analysten gespalten
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Nissan Motor Aktie 800600 / US6547444082

Nissan Group Q3 U.S. Sales Up 5.3%

(RTTNews) - Nissan Group reported total U.S. sales of 223,377 units for the third quarter of 2025, representing a 5.3% increase compared to the same period last year. The growth was driven primarily by strong demand for SUVs and trucks, supported by competitive pricing, updated designs, and a range of consumer-friendly features that continue to appeal to modern buyers.

In the third quarter of 2025, Nissan Division reported U.S. sales of 210,226 units, a 6.4% increase from 197,528 units in the same period last year. Meanwhile, INFINITI sales totaled 13,151 units, reflecting a 9.6% decline compared to 14,540 units a year earlier.

