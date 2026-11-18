NextSource Materials veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NextSource Materials mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 62.07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch