Netflix probiert KI-Suche und Hochkant-Clips aus - Aktie etwas höher

Netflix In einem Test soll man in die Suchmaske zum Beispiel schreiben können, dass man etwas sehen will, das "gruselig, aber nicht zu gruselig - und vielleicht auch ein wenig lustig ist", sagte Technikchefin Elizabeth Stone. Für die generative KI dahinter arbeitet der Streaming-Marktführer mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.

In einem weiteren Test sollen Nutzerinnen und Nutzer in der Smartphone-App durch Clips aus seinem Programmangebot im Hochkant-Format blättern können. Netflix reagiert damit auf Plattformen wie Tiktok, auf denen oft Ausschnitte aus populären Streaming-Sendungen im Umlauf sind und dort von Zuschauern entdeckt werden. In der Netflix-App werde man von den Clips auch gleich zu den Filmen und Serien wechseln können, betonte Produktchefin Eunice Kim.

Neue Benutzeroberfläche

Allgemein passt Netflix die Bedienoberfläche seiner App auf Fernsehern und Streaming-Sticks an. Nutzer sollen etwa prominenter auf Live-Übertragungen hingewiesen werden, die relativ neu auf der Plattform sind. Die Empfehlungen sollen zudem flexibler auf die Aktivität der Nutzer eingehen - und sich auch an die Tageszeit anpassen.

Für Netflix ist es wichtig, dass die Schätzungsweise 700 Millionen Zuschauer auf der Plattform immer wieder etwas finden, was sie interessiert. Mit tausenden Filmen und Serien ist das Angebot aber so breit, dass Netflix auf Empfehlungs-Algorithmen setzt. Der Dienst liegt im Streaming-Wettlauf mit Hollywood-Studios wie Disney oder Paramount sowie den Tech-Giganten Apple und Amazon deutlich vorn./so/DP/jha

