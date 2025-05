Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.78 Prozent leichter bei 42’346.19 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.958 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.136 Prozent stärker bei 42’735.11 Punkten, nach 42’677.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42’439.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’229.15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.462 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 38’170.41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43’428.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39’872.99 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.109 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 1.64 Prozent auf 136.59 USD), Cisco (+ 0.65 Prozent auf 63.83 USD), Johnson Johnson (+ 0.47 Prozent auf 154.38 USD), Merck (+ 0.12 Prozent auf 78.06 USD) und Walt Disney (+ 0.06 Prozent auf 112.43 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-3.71 Prozent auf 309.64 USD), Home Depot (-2.15 Prozent auf 330.40 EUR), Nike (-2.09 Prozent auf 61.25 USD), Boeing (-1.64 Prozent auf 204.27 USD) und American Express (-1.59 Prozent auf 291.45 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14’548’404 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3.011 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.18 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch