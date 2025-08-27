|
27.08.2025 19:05:39
Net-Zero Banking Alliance setzt Betrieb nach Abgängen aus
Von Yusuf Khan
DOW JONES--Die Net-Zero Banking Alliance hat ihre Aktivitäten vorläufig eingestellt. Wie die von den Vereinten Nationen geförderte Allianz mitteilte, will sie eine Abstimmung initiieren, um zu entscheiden, ob sie als Mitglieder-Organisation weitermachen oder als Rahmeninitiative fungieren soll. Mehrere Banken waren zuletzt aus der Initiative ausgestiegen, darunter UBS, JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings und Barclays.
Das Ergebnis der Abstimmung soll Ende September 2026 mitgeteilt werden. "Im Bewusstsein, dass für Banken und wichtige Interessengruppen eine grosse Chance besteht, auf den Ergebnissen der Allianz aufzubauen und Massnahmen bei wichtigen Prioritäten zu beschleunigen, ermutigt die NZBA den Bankensektor, bei der Umsetzung seiner Netto-Null-Verpflichtungen standhaft zu bleiben", hiess es von der Net-Zero Banking Alliance.
Die Banken, die die Allianz verlassen haben, argumentierten, dass es nicht weiter nötig sei, Teil einer solchen Organisation zu sein. Denn in den Geschäftsabläufen seien die ESG-Prinzipien mittlerweile verankert.
Seit Gründung 2021 hatten sich mehr als 120 Banken aus 40 Ländern der Allianz angeschlossen. Zuletzt hat der politische Druck vor allem auf die US-Institute zugenommen. Kurz nach dem Wahlsieg von Donald Trump stiegen mehrere grosse US-Banken aus.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2025 13:06 ET (17:06 GMT)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: SMI beendet Handel freundlich -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am Mittwoch präsentierte sich der heimische Markt mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex notierte schwächer. Anleger an den US-Börsen zeigen sich vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}