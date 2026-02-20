Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Nestlé-Analyse im Blick
|
20.02.2026 13:58:44
Nestlé-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes hat eine umfassende Analyse des Nestlé-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Schweizer auf 2026 sei besser ausgefallen als von vielen befürchtet, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Dies resultiere aus vielen kleinen Verbesserungen.
Aktienauswertung: Die Nestlé-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:42 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1.4 Prozent auf 80.30 CHF. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2.12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1’796’095 Nestlé-Aktien. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 2.0 Prozent zu. Voraussichtlich am 23.07.2026 wird Nestlé Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:09
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
