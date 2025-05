NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Mittag fester

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,213 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,216 EUR zu. Bei 0,210 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 1'161'872 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,803 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 276,614 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,166 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 28,356 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 155.34 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 387.20 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.07.2025 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 22.07.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK einfahren.

