NEL-Aktie unter Druck: NEL ASA mit Quartalsverlust und Umsatzschwund

Der Wasserstoffkonzern NEL ASA schrieb im ersten Quartal 2025 rote Zahlen: Der Nettoverlust belief sich im Berichtszeitraum auf 179 Millionen NOK, der Wert für den Vorjahreszeitraum wurde angepasst - vermutlich um der im Juni erfolgten Abspaltung von Cavendish Hydrogen Rechnung zu tragen - und belief sich laut NEL auf ein Plus von 39 Millionen NOK. Das EBIT lag im Berichtszeitraum bei -187 Millionen NOK (Vorjahr (angepasst): -13 Millionen NOK), das EBITDA wird mit -115 Millionen NOK angegeben (Vorjahr (angepasst): 32 Millionen NOK).

Im abgelaufenen Jahresviertel machte NEL ausserdem 155 Millionen NOK Umsatz aus Verträgen mit Kunden, nachdem dieser Wert im Vorjahreszeitraum bei 276 Millionen NOK gelegen hatte. Die Gesamterlöse sanken von 297 Millionen NOK auf 175 Millionen NOK. Hier hatten Experten einen Rückgang auf 242 Millionen NOK erwartet.

An der Börse in Oslo verliert die NEL-Aktie am Mittwoch zeitweise 4,65 Prozent auf 2,216 NOK.

Redaktion finanzen.ch