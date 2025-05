Ethereum zittert – Solana bekommt Hilfe durch Solaxy

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Solana-Netzwerk hat es nach einem atemberaubenden Absturz nach der Meme-Season-Fatigue endlich wieder aus seinem Tal geschafft. Der Solana-Preis bewegt sich rund um die 200-Dollar-Marke und die Altcoins bereiten sich auf ihren finalen Ansturm vor. Solana ist die grösste Blockchain nach Handelsvolumen und Transaktionen am Tag.

BREAKING: SOLANA FLIPS ETHEREUM AS #1 ECOSYSTEM FOR FOUNDERS!!! pic.twitter.com/m7K6QEZiEo — SolanaNews.sol (@solananew) May 2, 2025

In Sachen Total Value Locked und Anzahl der DApps ist aber Ethereum immer noch Vorreiter. Es ist ein Kampf der Titanen, das um das Siegertreppchen im Blockchain-Universum kämpft. Ethereum hat seine Schwachstellen durch sogenannte Layer-2-Lösungen ausmerzen können.

Diese Sparringspartner helfen dabei, das Netzwerk effizienter und gleichzeitig schneller sowie günstiger zu machen. Sie übertragen die Transaktionen von der Ethereum-Blockchain auf ihre eigene und können die Transaktionen somit effizienter bearbeiten. So eine Lösung fehlte Solana bisher.

Solaxy als Layer-2-Hoffnung

Zwar ist das Netzwerk bisher ganz gut ohne ausgekommen, doch häufen sich die Skalierungsprobleme wie Netzausfälle und Verzögerungen in der Ausführung der Transaktionen. Diese Vorfälle häuften sich vor allem im letzten Jahr, als das Netzwerk an seine Grenzen gebracht worden ist. Dafür wurde Solaxy ins Leben gerufen.

Take a cheeky break and learn a little more about Solaxy



The $SOLX whitepaper has EVERYTHING you need to verse yourself in the world of Solaxy. https://t.co/arr34146aR pic.twitter.com/VvdE24MD9M — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 13, 2025

Der Solaxy-Token (SOLX) bietet dabei eine Bandbreite an Zwecken, die sich über die Cross-Chain-Transaktionen ergeben. Zunächst ist die Cross-Chain-Bridge relevant. Dabei fungiert SOLX als Bindeglied zwischen Solana und anderen Blockchains wie beispielsweise Ethereum und erleichtert somit Nutzern und Entwicklern, die Vermögenswerte zwischen diesen beiden Netzwerken hin und her zu bewegen.

Solaxy übernimmt die Transaktionen aus dem Hauptnetzwerk und führt dort die Validierung durch. Damit können Solana-Transaktionen noch schneller und günstiger ausgeführt werden. Der Token selbst bietet den Unterstützern auch diverse Vorteile.

SOLX bringt Staking und Governance

Eines der Kernvorteile ist das Staking. Hierfür werden die Tokens in einen Liquidity Pool gegeben und für die Liquidität beim Ausführen von Transaktionen genutzt. Die Gebühren, die andere Nutzer zahlen, erhalten die Teilnehmer des Liquidity Pools dann als Belohnung.

Auf der Webseite findet sich aufgeschlüsselt, wie die Belohnungen sich über die Zeiträume erstrecken. Für die Halter des Tokens gibt es auch die Möglichkeit, an der Governance teilzunehmen. Hierfür erhalten die Halter des SOLX-Tokens ein Stimmrecht für wichtige Entscheidungen im Solaxy-Ökosystem.

Mehr Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite von Solaxy. Der SOLX-Token ist der native Token dieses Ökosystems und wird auch genutzt, um Transaktionsgebühren auf der Chain zu tätigen. Um von den Vorteilen der Layer-2-Lösungen zu profitieren und das Projekt zu unterstützen, wird der Token gerade im Presale angeboten. Hier konnte Solaxy bereits mehr als 35 Millionen US

Früher Einstieg im Presale

In dieser frühen Finanzierungsphase steht er zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung, bevor er nur noch auf Kryptobörsen gekauft werden kann. Alle Informationen finden sich dazu auf der offiziellen Presale-Seite von Solaxy. Hier findet sich auch direkt die Möglichkeit, das Wallet zu verbinden.

Curious about what’s been going on behind the scenes at Solaxy?



Take a peak at the Dev Updates and get up to speed! https://t.co/EpiIjplyoe pic.twitter.com/E2N55jwzRt — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 11, 2025

Ein Kryptowallet ist hier unerlässlich, da es die schnellste und effizienteste Variante darstellt, um Kryptowährungen zu erwerben. Das ist auch leicht installiert. Über den Browser oder das mobile Gerät lassen sich hier gleich eine Vielzahl an Möglichkeiten koppeln.

Die derzeit zur Verfügung stehenden Kryptowallets für den Presale sind neben Wallet Connect, MetaMask und Coinbase Wallet sogar Anbieter wie BestWallet. Diese haben allesamt Ethereum-Schnittstellen und können nahtlos integriert werden. Die Einrichtung eines Wallets dauert oft nur wenige Minuten.

Transparente Tokenverteilung bei Solaxy

Die Verknüpfung zum Presale geht meistens sogar noch viel schneller. Für die Tokenomics von Solaxy gibt es eine transparente Übersicht. Das Gesamtangebot beschränkt sich auf 138.460.000.000 Solaxy-Tokens.

POV: Someone tries to tell you about something other than $SOLX. pic.twitter.com/HoQiB6Rmmg — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 11, 2025

Davon sind 20 Prozent in der sogenannten Treasury wiederzufinden – also Tokens, die als Reserve gehalten werden. 15 Prozent davon gehen ins Marketing, um den Token bekannter zu machen. 25 Prozent dieser Tokens werden dann als Rewards verwendet – als Belohnung für die Partizipation früher Investoren.

10 Prozent werden für Listings auf verschiedenen Börsen bereitgestellt. Die letzten 30 Prozent dienen der Entwicklung – also dem Ausbau und der Weiterentwicklung des Solaxy-Ökosystems. Für Pioniere im Blockchain-Sektor ergibt sich mit Solaxy ein spannendes Projekt mit einer klaren Zukunftsvision.

