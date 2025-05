Das steckt hinter dem Kursrutsch der VW-Aktie zum Wochenstart

5,16 Prozent auf 97,54 Euro verliert die VW -Vorzugsaktie zeitweise im Montagshandel auf XETRA. Die 5,31 Euro Wertverlust bei dem Anteilsschein sind allerdings nicht auf Hiobsbotschaften, das VW-Geschäft betreffend, zurückzuführen.

Vielmehr wird die VW-Aktie am Montag ex Dividende gehandelt, nachdem am Freitag in Wolfsburg die Hauptversammlung stattgefunden hatte. In deren Rahmen hatten die VW-Aktionäre mit grosser Mehrheit für den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 6,30 Euro je Stammaktie und 6,36 Euro je Vorzugsaktie zu zahlen. Der Kursabschlag bei der im DAX gelisteten VW-Vorzugsaktie fällt daher sogar geringer aus als der Dividendenabschlag.

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Dividendenzahlung an die Aktionäre allerdings deutlich. Für 2023 hatte VW noch 9,06 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet.



Redaktion finanzen.ch