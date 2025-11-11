Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
11.11.2025 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Powell Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.831 Powell Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 373.85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’432.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’332.38 Prozent gesteigert.
Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 4.42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch