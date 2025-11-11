NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’660 1.6%  SPI 17’437 1.5%  Dow 47’445 0.2%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9276 -0.3%  EStoxx50 5’717 0.9%  Gold 4’123 0.2%  Bitcoin 83’041 -2.6%  Dollar 0.7998 -0.7%  Öl 64.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Kraft Heinz Company-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr verdient
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
eToro entdecken

Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Powell Industries-Anlage? 11.11.2025 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Powell Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Powell Industries
288.46 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.831 Powell Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 373.85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’432.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’332.38 Prozent gesteigert.

Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 4.42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Powell Industries Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?