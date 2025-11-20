Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnende United Therapeutics-Anlage? 20.11.2025 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien verdienen können.

United Therapeutics
385.82 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 151.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.662 United Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (476.54 USD), wäre die Investition nun 315.23 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 215.23 Prozent.

Am Markt war United Therapeutics jüngst 20.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

