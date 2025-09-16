F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
16.09.2025 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades F5 Networks-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119.12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.839 F5 Networks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2025 gerechnet (324.10 USD), wäre die Investition nun 272.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 172.08 Prozent gesteigert.
F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch