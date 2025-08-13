|Kurse + Charts + Realtime
|Profitable QUALCOMM-Investition?
|
13.08.2025 16:02:42
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades QUALCOMM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die QUALCOMM-Aktie an diesem Tag 113.41 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das QUALCOMM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.176 QUALCOMM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2025 gerechnet (153.73 USD), wäre die Investition nun 13’555.24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35.55 Prozent.
Der QUALCOMM-Wert an der Börse wurde auf 166.07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu QUALCOMM Inc.
