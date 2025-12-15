NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 61.38 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 162.920 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 18’843.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +88.43 Prozent.

Am Markt war NetApp jüngst 22.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch