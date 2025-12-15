Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NetApp-Investment im Blick 15.12.2025 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen NetApp-Einstiegs gewesen.

NetApp
91.16 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 61.38 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 162.920 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 18’843.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +88.43 Prozent.

Am Markt war NetApp jüngst 22.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Inside Trading & Investment

12:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Ein sportliches Programm
10:48 SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke
09:29 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von Stadler Rail und Siemens uneins: SBB-Chef nimmt Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags
Kartellamt genehmigt Panzer-Projekt von Rheinmetall und KNDS - Aktie dennoch in Rot - auch HENSOLDT, RENK und TKMS deutlich tiefer
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
iRobot-Aktie 67 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
EMA gibt grünes Licht für höhere Wegovy-Dosis: Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
SMI deutlich stärker -- DAX freundlich -- Wall Street knapp im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
16:01 Aktien New York: Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche
15:42 CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten
15:33 Deutsche Börse-News: "Märkte 2025: Was von den Prognosen übrig blieb"
15:31 ROUNDUP: Selenskyj von Steinmeier und Klöckner empfangen
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.12.2025 - 15.15 Uhr
15:12 Linnemann: Kein Korsett für Rentenkommission
15:10 Bund unterstützt private Investitionen in der Ukraine
15:09 ROUNDUP/Verband: Deutsche Firmen haben zu wenig von Ukraine-Hilfen
15:04 GNW-News: BetaGlue Therapeutics erhält Genehmigung des belgischen Gesundheitsministeriums für klinische Studie mit YntraDose bei inoperablem lokal fortgeschr...
15:02 Kartellamt genehmigt Panzerentwicklung von KNDS und Rheinmetall