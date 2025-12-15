NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NetApp-Investment im Blick
|
15.12.2025 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen NetApp-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 61.38 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 162.920 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 18’843.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +88.43 Prozent.
Am Markt war NetApp jüngst 22.97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu NetApp Inc.
Analysen zu NetApp Inc.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich stärker -- DAX freundlich -- Wall Street knapp im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die US-Börsen präsentieren sich etwas fester. am Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.