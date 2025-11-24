NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: NetApp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NetApp wird am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NetApp 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,69 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,76 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
