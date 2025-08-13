|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 16:02:42
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27.61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.622 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 6.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78.16 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 561.73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
