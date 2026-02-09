Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25’324.10
Pkt
248.32
Pkt
0.99 %
20:24:39
Kursentwicklung 09.02.2026 20:03:32

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 performt am Nachmittag positiv.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.83 Prozent auf 25’284.69 Punkte nach oben. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.487 Prozent auf 24’953.68 Punkte an der Kurstafel, nach 25’075.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’330.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’876.28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 25’766.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’059.81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’491.31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.312 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’165.08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’455.40 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 13.97 Prozent auf 463.53 USD), Palantir (+ 6.09 Prozent auf 144.17 USD), Broadcom (+ 4.50 Prozent auf 347.89 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.73 Prozent auf 216.22 USD) und Constellation Energy (+ 3.43 Prozent auf 270.39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Workday (-6.52 Prozent auf 152.29 USD), Booking (-3.64 Prozent auf 4’295.09 USD), Old Dominion Freight Line (-3.11 Prozent auf 196.18 USD), Biogen (-2.78 Prozent auf 195.58 USD) und Cognizant (-2.76 Prozent auf 74.95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’618’552 Aktien gehandelt. Mit 3.799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.85 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
