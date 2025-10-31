Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’434 -0.2%  DAX 23’954 -0.7%  Euro 0.9267 -0.1%  EStoxx50 5’661 -0.7%  Gold 3’982 -1.4%  Bitcoin 87’703 1.1%  Dollar 0.8037 0.3%  Öl 65.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So schätzen die Analysten die Zukunft der BBVA-Aktie ein
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RATIONAL-Aktie angepasst
Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben
Die Expertenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Oktober 2025
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Eni-Aktie angepasst
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’808.38
Pkt
73.57
Pkt
0.29 %
18:00:22
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Fokus 31.10.2025 18:01:13

NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 steigt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.30 Prozent auf 25’812.21 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1.25 Prozent auf 26’055.97 Punkte an der Kurstafel, nach 25’734.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’063.49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’812.21 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.429 Prozent aufwärts. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’679.99 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 23’218.12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’890.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 23.06 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’182.10 Punkte. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 10.44 Prozent auf 246.13 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.51 Prozent auf 273.69 USD), Marvell Technology (+ 5.00 Prozent auf 93.00 USD), Atlassian (+ 4.82 Prozent auf 168.41 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.63 Prozent auf 22.41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen DexCom (-14.66 Prozent auf 58.20 USD), Broadcom (-2.81 Prozent auf 365.90 USD), Starbucks (-2.55 Prozent auf 81.03 USD), eBay (-2.47 Prozent auf 81.67 USD) und CoStar Group (-2.10 Prozent auf 68.18 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’387’620 Aktien gehandelt. Mit 4.264 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 6.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

16:14 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12:18 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
09:47 SMI dehnt Verschnaufpause aus
09:22 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
07:32 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
BACHEM-Aktie tiefer: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Chinas Elektroautopionier BYD kämpft nach Gewinneinbruch - Aktie unter Verkaufsdruck
Sandoz-Aktie in Grün: Biosimilars treiben Wachstum

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/44: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/44. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’814.05 0.31%

finanzen.net News

Datum Titel
17:52 US-Anleihen: Kaum verändert
17:49 ROUNDUP: Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt unter 24.000 - Oktober-Bilanz leicht positiv
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. November 2025
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2025
17:20 Deutsche Anleihen: Kaum verändert
17:19 Türkei: Gaza-Treffen von Außenministern aus Nahost in Istanbul geplant
17:17 KORREKTUR/Dritter Vorfall: Russischer Aufklärer über Ostsee abgefangen
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.10.2025 - 17.00 Uhr
17:00 Devisen: Euro gerät erneut unter Druck