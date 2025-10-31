NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.30 Prozent auf 25’812.21 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1.25 Prozent auf 26’055.97 Punkte an der Kurstafel, nach 25’734.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’063.49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’812.21 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.429 Prozent aufwärts. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’679.99 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 23’218.12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’890.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 23.06 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’182.10 Punkte. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 10.44 Prozent auf 246.13 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.51 Prozent auf 273.69 USD), Marvell Technology (+ 5.00 Prozent auf 93.00 USD), Atlassian (+ 4.82 Prozent auf 168.41 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.63 Prozent auf 22.41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen DexCom (-14.66 Prozent auf 58.20 USD), Broadcom (-2.81 Prozent auf 365.90 USD), Starbucks (-2.55 Prozent auf 81.03 USD), eBay (-2.47 Prozent auf 81.67 USD) und CoStar Group (-2.10 Prozent auf 68.18 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’387’620 Aktien gehandelt. Mit 4.264 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 6.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch