06.10.2025 22:27:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - SAP gesucht

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien als "ziemlich ruhig" charakterisiert. SAP wurden am Abend 1 Prozent fester getaxt, obwohl der Software-Konzern laut einem Bericht in einem US-Kartellstreit mit dem Datenverarbeiter Teradata offenbar einen Rückschlag erlitten hat. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag der Walldorfer auf Klageabweisung ab. Parallel dazu soll aber über eine Gegenklage wegen angeblicher Patentverletzungen durch Teradata verhandelt werden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.433 24.378 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)