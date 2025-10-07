Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025

Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SAP SE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SAP SE (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,53 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,08 USD je Aktie, gegenüber 2,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 29 Analysten durchschnittlich auf 43,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 36,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

