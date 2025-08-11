Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 5’331.8500 -0.3%  Gold 3’347 -1.5%  Bitcoin 96’647 0.3%  Dollar 0.8120 0.5%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
CoreWeave-Aktie unter Druck? Das spricht für eine Schwächephase im August
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien uneins
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.090 Pkt - Brockhaus Techn. gesucht

Brockhaus Technologies
13.10 EUR -3.68%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist sehr ruhig verlaufen. Von der Wall Street kamen keine positiven Impulse, obwohl US-Präsident die Zollpause für China um 90 Tage verlängert hat. Das sei so erwartet worden, hiess es. Anleger hätten sich vielmehr vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag zurückgehalten.

Brockhaus Technologies erholten sich am Abend um 6,3 Prozent. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht und dabei die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.081 24.090 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

Nachrichten zu Brockhaus Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten