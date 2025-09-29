Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historischer Kurssturz 29.09.2025 16:08:00

MoonLake-Aktie stürzt um 89 % ab - Studiendaten lösen Kursbeben aus

MoonLake-Aktie stürzt um 89 % ab - Studiendaten lösen Kursbeben aus

Die Aktie des Biopharma-Unternehmens MoonLake Immunotherapeutics verzeichnet nach der Veröffentlichung von späten klinischen Studienergebnissen einen historischen Kursverlust.

MoonLake Immunotherapeutics
61.92 USD 9.75%
• MoonLake-Aktie bricht am Montag ein
• Unternehmen veröffentlichte die 16-Wochen-Ergebnisse der Phase-3-Studien VELA-1 und VELA-2 zum Wirkstoff "sonelokimab"
• Zwei Wall-Street-Banken stuften die Aktie aufgrund der Daten herab und senkten ihre Kursziele deutlich

Historischer Kurssturz nach Studienergebnissen

Die Aktien von MoonLake Immunotherapeutics verzeichnen am Montag im NASDAQ-Handel einen Einbruch von zeitwiese 89,15 Prozent auf 6,73 US-Dollar. Dieser Kursrutsch wurde durch die Veröffentlichung der Daten aus den späten klinischen Studien des Unternehmens ausgelöst, die von Analysten negativ bewertet wurden. Die Aktie, die am Freitag noch ein Plus von über 14 Prozent seit Jahresbeginn aufwies, unterschritt damit deutlich das bisherige 52-Wochen-Tief von 31,42 US-Dollar.

Ergebnisse der Phase-3-Studien

Das Unternehmen meldete 16-Wochen-Ergebnisse aus seinen Phase-3-Studien VELA-1 und VELA-2 des Wirkstoffs "sonelokimab" bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS), auch bekannt als Acne inversa. In der VELA-1-Studie erreichten Patienten unter sonelokimab eine um 17 Prozentpunkte höhere Ansprechrate im Vergleich zu Placebo. In der VELA-2-Studie lag die Differenz bei 9 Punkten in der Composite-Analyse. Bei Anwendung des Treatment-Policy-Ansatzes zeigten beide Studien statistisch signifikante Ergebnisse: 35 Prozent bzw. 36 Prozent für sonelokimab gegenüber 18 Prozent bzw. 26 Prozent für Placebo.

Divergierende Marktmeinungen

Die gemischten Daten führten zu einer scharfen Reaktion seitens der Investmentbanken. Stifel senkte sein Rating von "Buy" auf "Hold" und reduzierte das Kursziel drastisch von 77 US-Dollar auf 13 US-Dollar, da die Ergebnisse "deutlich schlechter als erwartet" seien, wie Stocktwits zitiert. RBC Capital stufte die Aktie ebenfalls von "Outperform" auf "Sector Perform" herab und senkte das Kursziel von 67 US-Dollar auf 10 US-Dollar. RBC Capital bezeichnete die Resultate als statistisch "knapp verfehlt".

Im Gegensatz dazu zeigten sich private Anleger in sozialen Handelsplattformen optimistisch. Auf Stocktwits stieg die Stimmung für MLTX auf "extrem bullisch". Ein Nutzer kommentierte, die Ergebnisse seien gut und die Reaktionen seien "melodramatisch" hinsichtlich der Placebo-Antwort in der zweiten Studie. Ein anderer Nutzer sah in dem massiven Einbruch eine Kaufgelegenheit und verwies auf eine potenzielle Zulassungsfähigkeit des Medikaments.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Bildquelle: interstid / Shutterstock.com

