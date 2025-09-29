MoonLake Immunotherapeutics Aktie 118139749 / KY61559X1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Historischer Kurssturz
|
29.09.2025 16:08:00
MoonLake-Aktie stürzt um 89 % ab - Studiendaten lösen Kursbeben aus
Die Aktie des Biopharma-Unternehmens MoonLake Immunotherapeutics verzeichnet nach der Veröffentlichung von späten klinischen Studienergebnissen einen historischen Kursverlust.
• Unternehmen veröffentlichte die 16-Wochen-Ergebnisse der Phase-3-Studien VELA-1 und VELA-2 zum Wirkstoff "sonelokimab"
• Zwei Wall-Street-Banken stuften die Aktie aufgrund der Daten herab und senkten ihre Kursziele deutlich
Historischer Kurssturz nach Studienergebnissen
Die Aktien von MoonLake Immunotherapeutics verzeichnen am Montag im NASDAQ-Handel einen Einbruch von zeitwiese 89,15 Prozent auf 6,73 US-Dollar. Dieser Kursrutsch wurde durch die Veröffentlichung der Daten aus den späten klinischen Studien des Unternehmens ausgelöst, die von Analysten negativ bewertet wurden. Die Aktie, die am Freitag noch ein Plus von über 14 Prozent seit Jahresbeginn aufwies, unterschritt damit deutlich das bisherige 52-Wochen-Tief von 31,42 US-Dollar.
Ergebnisse der Phase-3-Studien
Das Unternehmen meldete 16-Wochen-Ergebnisse aus seinen Phase-3-Studien VELA-1 und VELA-2 des Wirkstoffs "sonelokimab" bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS), auch bekannt als Acne inversa. In der VELA-1-Studie erreichten Patienten unter sonelokimab eine um 17 Prozentpunkte höhere Ansprechrate im Vergleich zu Placebo. In der VELA-2-Studie lag die Differenz bei 9 Punkten in der Composite-Analyse. Bei Anwendung des Treatment-Policy-Ansatzes zeigten beide Studien statistisch signifikante Ergebnisse: 35 Prozent bzw. 36 Prozent für sonelokimab gegenüber 18 Prozent bzw. 26 Prozent für Placebo.
Divergierende Marktmeinungen
Die gemischten Daten führten zu einer scharfen Reaktion seitens der Investmentbanken. Stifel senkte sein Rating von "Buy" auf "Hold" und reduzierte das Kursziel drastisch von 77 US-Dollar auf 13 US-Dollar, da die Ergebnisse "deutlich schlechter als erwartet" seien, wie Stocktwits zitiert. RBC Capital stufte die Aktie ebenfalls von "Outperform" auf "Sector Perform" herab und senkte das Kursziel von 67 US-Dollar auf 10 US-Dollar. RBC Capital bezeichnete die Resultate als statistisch "knapp verfehlt".
Im Gegensatz dazu zeigten sich private Anleger in sozialen Handelsplattformen optimistisch. Auf Stocktwits stieg die Stimmung für MLTX auf "extrem bullisch". Ein Nutzer kommentierte, die Ergebnisse seien gut und die Reaktionen seien "melodramatisch" hinsichtlich der Placebo-Antwort in der zweiten Studie. Ein anderer Nutzer sah in dem massiven Einbruch eine Kaufgelegenheit und verwies auf eine potenzielle Zulassungsfähigkeit des Medikaments.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Weitere Links:
Nachrichten zu MoonLake Immunotherapeutics
Analysen zu MoonLake Immunotherapeutics
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- SMI mit freundlichem Wochenauftakt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbucht der heimische Markt kleine Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex schwächer zeigt. Der Dow tritt am Montag auf der Stelle. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}