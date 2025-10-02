Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062

Rally bricht ein 02.10.2025 19:22:00

Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie rückt erneut ins Plus vor

Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie rückt erneut ins Plus vor

Die Wolfspeed-Aktie setzt ihre Rally nach einer kurzen Pause am Donnerstag fort. Spekulanten und hohe Short-Positionen prägen weiterhin den Handel.

Wolfspeed
21.81 EUR 2.64%
Kaufen Verkaufen
• Aktie legte binnen fünf Handelstagen zeitweise über 1'300 Prozent zu
• Chapter-11-Sanierung reduziert Schulden und stärkt Liquidität
• Hohe Shortquote deutet auf spekulative Bewegungen hin

Wolfspeed-Aktie nach Kurssprung tiefer

Die Wolfspeed-Aktie legte am Dienstag an der NYSE um fast 30 Prozent zu, innerhalb von fünf Handelstagen schlug so zeitweise ein Plus von über 1.300 Prozent zu Buche. Am Mittwoch ging es dann jedoch um 12,9 Prozent auf 24,91 US-Dollar abwärts. Am Donnerstag setzten sich die Verluste nur zeitweise fort, im Handelsverlauf dreht die Aktie aber erneut ins Plus und legte zuletzt 2,09 Prozent auf 25,35 US-Dollar zu. Damit liegt die Aktie aber dennoch weit unter früheren Höchstständen von mehr als 120 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnte sie aber um stolze 273 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 01.10.2025).

Sanierung nach Chapter 11

Wolfspeed hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet, konnte im Rahmen des Chapter 11-Verfahrens seine Schulden von 6,5 auf rund 2 Milliarden US-Dollar reduzieren und die Zinslast deutlich senken. Eine Finanzspritze von 275 Millionen US-Dollar sowie ausreichende Liquidität sollen die Produktion von Siliziumkarbid-Halbleitern sichern. CEO Robert Feurle betont die gestärkte Finanzlage und die modernisierte, vertikal integrierte 200-mm-Produktionskapazität.

Spekulanten am Ruder?

Da Altaktionäre nach der Annullierung ihrer bisherigen Anteile nur einen kleinen Bruchteil der neuen Aktien erhielten, könnte der jüngste Kurssprung von Spekulanten getrieben worden sein. Unterstützt wird diese Einschätzung durch die hohe Shortquote: 50,54 Millionen Aktien bzw. 32,64 Prozent der frei handelbaren Papiere stehen laut MarketBeat derzeit leerverkauft.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutlicher Kursrückgang bei DroneShield-Aktie: Anleger realisieren Gewinne
BYD-Auslieferungen im September rückläufig - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
Intel-Aktie zieht kräftig an: Potentieller Produktionsdeal mit AMD

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

