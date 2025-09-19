MTU Aero Engines-Analyse: Neutral-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU mit "Neutral" und einem Kursziel von 350 Euro wieder in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Reisenachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten wieder auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine ausserordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Luftfahrtbranche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 360.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12’463 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 12.6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

