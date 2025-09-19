Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’129 0.7%  SPI 16’825 0.5%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’706 0.1%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’480 0.4%  Gold 3’656 0.3%  Bitcoin 92’877 0.1%  Dollar 0.7951 0.4%  Öl 67.0 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt RWE-Aktie Buy
Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Porsche-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktienempfehlung BMW-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 19.09.2025 11:43:45

MTU Aero Engines-Analyse: Neutral-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

MTU Aero Engines-Analyse: Neutral-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

MTU Aero Engines
333.78 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU mit "Neutral" und einem Kursziel von 350 Euro wieder in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Reisenachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten wieder auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine ausserordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Luftfahrtbranche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 360.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12’463 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 12.6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,MTU Aero Engines