SMI 12’568.1800 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’074 -0.1%  Bitcoin 92’374 1.3%  Dollar 0.7968 0.1%  Öl 66 0.8% 
27.10.2025 07:58:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

will den US-Biotech-Konzern Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine langfristige Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen weiter zu stärken. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer die Adivity-Aktionäre 72 Dollar pro Aktie erhalten sollen, eine Prämie von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Von der Übernahme ausgeschlossen ist eine Tochtergesellschaft von Avidity, die sich auf die Entwicklung von Therapien für Herzkrankheiten im Frühstadium konzentriert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 02:59 ET (06:59 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Roche-Aktie

08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und China
08:13 Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
08:00 EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
07:32 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zollhoffnung liefert Rückenwind
07:31 WDH/DAX-FLASH: Im Plus erwartet - Entspannung zwischen USA und China
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für SAP auf 310 Euro - 'Overweight'
07:17 DAX-FLASH: Im Plus erwartet - Entspannung zwischen USA und China
07:28 Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 115.000 Dollar
06:56 Umfrage: Bevölkerung sieht neue Rechenzentren kritisch
06:52 Nach fünf Jahren: Erster Direktflug zwischen Indien und China