Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Caterpillar wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caterpillar noch 5,06 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,14 Prozent auf 16,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 22,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 64,76 Milliarden USD, gegenüber 64,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch