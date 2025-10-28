Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
28.10.2025 13:11:00
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Caterpillar öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.
Caterpillar wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caterpillar noch 5,06 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,14 Prozent auf 16,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 22,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 64,76 Milliarden USD, gegenüber 64,81 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
24.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
