|
17.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag nach dem Rekordlauf vom Vortag tiefer starten. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, wo sich der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zuletzt verschärft hat. Anders als am Montag sind defensive Titel hierzulande vorerst kaum eine Stütze. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,44% auf 15'125 Punkte - Dow Jones: -1,41% auf 51'608 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,49% auf 24'510 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,34% auf 58'860 Punkte - Rohöl Brent: -0,81% auf 91,69 USD - Rohöl WTI: -0,89% auf 84,96 USD - Gold: +0,45% auf 3873,44 USD pro Unze - Bitcoin: 64'628 USD (-0,49% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize investiert 16 Millionen Dollar in Expansion des Memphis-Terminals vorbörsliche Indikation -0,7% - Lonza lizenziert Technologie zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke an CMS vorbörsliche Indikation -0,7% - Novartis: FDA lässt Cosentyx für Polymyalgia rheumatica zu vorbörsliche Indikation -0,7% - Roche: FDA lässt Brustkrebswirkstoff Giredestrant zu vorbörsliche Indikation -0,1% - Zurich: Mit Beazley Kapitalfreisetzung nun von mind. 1,8 Milliarde erw. Kostensynergien sollen über 150 Mio USD liegen rechnet mit Beazley nun mit 1,5 Mrd Umsatzwachstum pro Jahr Pro-forma Prämienvolmen Spezialversicherung mit Beazley von 15,7 Mrd bekräftigt am Investorentag 2027-Ziele - Erreichen oder übertreffen Werden mit Beazley zum weltweit führenden Spezialversicherer Mittelfristig Return on Investment (ROI) von mind. 12% erwartet vorbörsliche Indikation +0,4% - VAT: schliesst Übernahme von Atonarp ab Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden erteilt Transaktion wird über Kreditfazilität von 110 Mio Fr. finanziert vorbörsliche Indikation -1,1% - Mindmaze sichert sich 4 Millionen Franken Finanzierung von Investoren PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9242 (Vorabend*: 0,9241) - USD/CHF: 0,8399 (Vorabend*: 0,8399) - EUR/USD: 1,1003 (Vorabend*: 1,1002) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,57% auf 15'193 Punkte - SMIM (Vortag): -0,12% auf 3'268 Punkte - SPI (Vortag): +0,42% auf 21'346 Punkte - DAX (Vortag): -0,57% auf 26'599 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,20% auf 8'352 Punkte
awp-robot/hr/ra
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.