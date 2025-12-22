SLI 3025288 / CH0030252883
|
22.12.2025 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte trotz guter Vorgaben aus den USA wenig verändert starten. Die Aktivitäten und Umsätze dürften sich in der wegen der Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche in Grenzen halten, da viele Marktteilnehmer sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet hätten, heisst es am Markt. Allerdings dürften Novartis und Roche im Fokus stehen. Die Pharmakonzerne haben sich mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise geeinigt. Damit fällt eine grosse Unsicherheit weg, die die Pharmawerte belastet hatte.
- SMI vorbörslich: -0,17% auf 13'150,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,38% auf 48'135 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,31% auf 23'308 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,81% auf 50'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung - Tiefere Medikamenten-Preise gegen 3-jährige Befreiung von Zöllen - Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA - Roche erhält US-Zulassung für Lunsumio in subkutaner Darreichung - Roche: Management-Verkauf über 1,63 Mio Fr. (5'000 Aktien) - Alcon: STAAR verschiebt ausserordentliche GV zu Übernahme auf 6. Januar - Holcim: Zuger Gericht tritt auf Klimaklage gegen Konzern ein Werden gegen den Entscheid Berufung einlegen - Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess am 13. April erwartet - Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage konfrontiert - Weisen Vorwürfe von MOL Group und Braskem zurück - GF schlägt Ton Büchner im April 2026 als neues VR-Mitglied vor - Hiag verkauft Immobilien für 83 Mio Fr. und gewinnt Swiss Post als Mieter - Wisekey-CEO: Starten 2026 mit starkem Momentum und solider Finanzgrundlage - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,127% - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,007% - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,015% - Mindmaze: Olivier Plan meldet Anteil von 23,937% - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 (14.00 Uhr) - UBS-CFA Index Dezember (Dienstag) Ausland: - US: CFNA-Index 11/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES INDEX-ANPASSUNGEN per HEUTE: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9316 - USD/CHF: 0,7950 - Swiss Bond Index: -15 BP auf 138,22% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,351% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,27% auf 13'172 Punkte - SLI (Freitag): +0,10% auf 2'131 Punkte - SPI (Freitag): +0,19% auf 18'088 Punkte - Dax (Freitag): +0,37% auf 24'288 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,81% auf 8'151 Punkte
awp-robot/sw/uh
