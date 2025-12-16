Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

2’109.70 Pkt
22.02 Pkt
1.05 %
17:30:42
16.12.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen verhaltenen Start hinlegen. Die US-Vorgaben sind keine grosse Hilfe. Und vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch November. 

- SMI vorbörslich: -0,36% auf 12'990,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): -0,09% auf 48'417 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,59% auf 23'057 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -1,56% auf 49'383 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR 
- Kuehne+Nagel und Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt
- Roche erhält FDA-Zulassung für zwei Diagnosetests im Bereich Brustkrebs

- Holcim: kauft Mehrheit an Cementos Pacasmayo
          Transaktionswert bei 1,5 Mrd USD
          Gekaufte Firma mit Umsatz von 630 Mio USD, EBITDA-Marge von 28%
          Gekaufte Firma trägt ab sofort zum Gewinn bei
          Im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von rund 40 Mio. USD erw.
          vorbörsliche Indikation +0,8%

- Sonova übernimmt Tinnitus-App SilentCloud 
         stärkt digitales Gesundheitsportfolio mit Akquisition
          
- UBS: Mike Dargan verlässt Group-COO-Position zum Jahresende
       Beatriz Martin übernimmt ab 2026 Group Technology von Dargan
       vorbörsliche Indikation +0,9%

- Vontobel: Finanzchef Thomas Heinzl wird neuer CEO bei Quintet Private Bank 
            Jan Marxfeld wird Finanzen zusätlich zu bisheriger Rolle übernebmen
            Esther Brügger übernimmt neu zusätzlich Risiko-Funktion

- VR des Cicor-Übernahmeziels TT hält nur Barvariante für "fair und angemessen"
- BCGE-Tochter Mont-Fort Funds wird AMAS-Mitglied 
- Kunden der BLKB-Tochter Radicant können zu Alpian wechseln 
- Emmi: Verwaltungsrat nominiert Alexander Kühnen als neues Mitglied
- U-blox beantragt Dekotierung der Namenaktien von der SIX
- Youngtimers schliesst Kapitalerhöhung ab 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cicor: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,049%
- DocMorris: Sterling Strategic Value Fund , Sicav-Raif meldet Anteil von 3,205%
- Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore mit Anteil von 14,626%
- Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3%
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,056%
- Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,003%
- SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen
- Skan: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,385%
- Valartis: Valartis Property  meldet Anteil von 81,555%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- keine Termine

  Mittwoch:
- keine Termine

  Donnerstag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 (Donnerstag)
- BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag)
  
  Ausland:
- DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (09.30 Uhr)
- ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.30 Uhr)
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25 (11.00 Uhr)
- ZO: Handelsbilanz 10/25 (11.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 10/25 (14.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (15.45 Uhr) 
      Lagerbestände 9/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9361
- USD/CHF: 0,7970
- Swiss Bond Index: +31 BP auf 138,53% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,336% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +1,16% auf 13'037 Punkte
- SLI (Montag): +1,05% auf 2'110 Punkte
- SPI (Montag): +1,05% auf 17'915 Punkte
- Dax (Montag): +0,18% auf 24'230 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,48% auf 8'125 Punkte

awp-robot/sw/

