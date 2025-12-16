Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen verhaltenen Start hinlegen. Die US-Vorgaben sind keine grosse Hilfe. Und vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch November.

- SMI vorbörslich: -0,36% auf 12'990,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,09% auf 48'417 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,59% auf 23'057 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,56% auf 49'383 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR - Kuehne+Nagel und Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt - Roche erhält FDA-Zulassung für zwei Diagnosetests im Bereich Brustkrebs - Holcim: kauft Mehrheit an Cementos Pacasmayo Transaktionswert bei 1,5 Mrd USD Gekaufte Firma mit Umsatz von 630 Mio USD, EBITDA-Marge von 28% Gekaufte Firma trägt ab sofort zum Gewinn bei Im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von rund 40 Mio. USD erw. vorbörsliche Indikation +0,8% - Sonova übernimmt Tinnitus-App SilentCloud stärkt digitales Gesundheitsportfolio mit Akquisition - UBS: Mike Dargan verlässt Group-COO-Position zum Jahresende Beatriz Martin übernimmt ab 2026 Group Technology von Dargan vorbörsliche Indikation +0,9% - Vontobel: Finanzchef Thomas Heinzl wird neuer CEO bei Quintet Private Bank Jan Marxfeld wird Finanzen zusätlich zu bisheriger Rolle übernebmen Esther Brügger übernimmt neu zusätzlich Risiko-Funktion - VR des Cicor-Übernahmeziels TT hält nur Barvariante für "fair und angemessen" - BCGE-Tochter Mont-Fort Funds wird AMAS-Mitglied - Kunden der BLKB-Tochter Radicant können zu Alpian wechseln - Emmi: Verwaltungsrat nominiert Alexander Kühnen als neues Mitglied - U-blox beantragt Dekotierung der Namenaktien von der SIX - Youngtimers schliesst Kapitalerhöhung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,049% - DocMorris: Sterling Strategic Value Fund , Sicav-Raif meldet Anteil von 3,205% - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore mit Anteil von 14,626% - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,056% - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,003% - SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Skan: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3% - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,385% - Valartis: Valartis Property meldet Anteil von 81,555% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Consensus Forecast (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (09.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.30 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25 (11.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 10/25 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/25 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (15.45 Uhr) Lagerbestände 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9361 - USD/CHF: 0,7970 - Swiss Bond Index: +31 BP auf 138,53% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,336% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,16% auf 13'037 Punkte - SLI (Montag): +1,05% auf 2'110 Punkte - SPI (Montag): +1,05% auf 17'915 Punkte - Dax (Montag): +0,18% auf 24'230 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,48% auf 8'125 Punkte

