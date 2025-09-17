Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’709 -1.1%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’329 -1.8%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’674 -0.4%  Bitcoin 92’249 0.5%  Dollar 0.7871 0.1%  Öl 68.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?
Goldpreis schwächelt leicht vor Fed-Entscheidung
Symrise-Aktie fester: Anleihe ausgegeben
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

12’018.66
Pkt
-125.66
Pkt
-1.03 %
16.09.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wartet am Mittwoch weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend. Entsprechend wenig verändert wird die Eröffnung erwartet, nachdem es am Vortag deutlich abwärts ging. Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit. 

- SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'019,93 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,27% auf 45'758 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,07% auf 22'334 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,20% auf 44'813 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé-Präsident Paul Bulcke gibt Amt vorzeitig ab
     Pablo Isla übernimmt per 1. Oktober VR-Präsidium
     Dick Boer wird per 1. Oktober Lead Independent Director und VR-Vize
     Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch wird ebenfalls Vizepräsidentin des VR
     Sprecherin: Paul Bulcke hat Rücktrittsentscheid selbst getroffen
          
     Bulcke: Für mich ist richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen
             Pablo Isla und Philipp Navratil werden Strategie vorantreiben
     
     Vorbörsliche Indikation +0,3%

- Kühne+Nagel arbeitet mit Empire Energy bei Offshore-Windprojekten zusammen
- Galderma zeigt in Studie Auswirkungen des Lebensstils auf empfindliche Haut

- Meyer Burger sieht keine Chance auf Rettung
      Nachlassstundung für Schweizer Gesellschaften
      Kein Einspruch gegen Dekotierung von SIX
      
      
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Allianz Suisse befördert Patrick Maurer zum COO 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Perrot Duval: N. Eichenberger meldet Anteil von 47,86%; Cornelius Bruhin >3%
- R&S: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,024%
- Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Keine Termine

  Donnerstag:
- Aevis: Ergebnis H1
- Rieter: ao GV (Kapitalerhöhung, 10.00 Uhr), Winterthur

  Freitag:
- Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2025 (Donnerstag)
 
 Ausland:
- EU: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) (11:00)
- US: MBA Hypothekenanträge (13:00)
      Baubeginne Baugenehmigungen 8/25 (14:30)
      Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; MK um 20.30 Uhr) 

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  SIX-Indexanpassungen per 22.9.:  
- SMI: Amrize ersetzen Sonova
- SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group
- SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW,
        Tecan und Galenica

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.)
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober

EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
- Richemont (3,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9332
- USD/CHF: 0,7873
- Swiss Bond Index: +0,06 BP auf 139,23% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,245% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -1,03% auf 12'019 Punkte
- SLI (Dienstag): -1,16% auf 1'984 Punkte
- SPI (Dienstag): -1,05% auf 16'709 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,77% auf 23'329 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,09% auf 7'818 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:03 Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
08:53 SMI setzt Negativtrend fort
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
16.09.25 Logo WHS NIO Aktie 2025: Mega-Lieferzahlen und neue Modelle – ist der Turnaround da?
16.09.25 Flughafen Zürich mit Rekordhalbjahr
16.09.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’515.14 19.90 BNRSDU
Short 12’789.90 13.68 BVKSPU
Short 13’246.35 8.99 JZUBSU
SMI-Kurs: 12’018.66 16.09.2025 17:30:12
Long 11’543.70 19.74 BXGS2U
Long 11’238.62 13.23 B1PS3U
Long 10’799.38 8.95 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX schliessen im Minus -- US-Börsen mit wenig Veränderung -- Asiens Börsen letztlich uneins
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Goldpreis setzt Rekordrally fort
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Microsoft-Aktie mit Minus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’018.66 -1.03%
SPI 16’709.44 -1.05%
SLI 1’984.46 -1.16%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}