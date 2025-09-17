Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

- Der Schweizer Aktienmarkt wartet am Mittwoch weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend. Entsprechend wenig verändert wird die Eröffnung erwartet, nachdem es am Vortag deutlich abwärts ging. Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit.

- SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'019,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,27% auf 45'758 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,07% auf 22'334 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,20% auf 44'813 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Präsident Paul Bulcke gibt Amt vorzeitig ab Pablo Isla übernimmt per 1. Oktober VR-Präsidium Dick Boer wird per 1. Oktober Lead Independent Director und VR-Vize Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch wird ebenfalls Vizepräsidentin des VR Sprecherin: Paul Bulcke hat Rücktrittsentscheid selbst getroffen Bulcke: Für mich ist richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen Pablo Isla und Philipp Navratil werden Strategie vorantreiben Vorbörsliche Indikation +0,3% - Kühne+Nagel arbeitet mit Empire Energy bei Offshore-Windprojekten zusammen - Galderma zeigt in Studie Auswirkungen des Lebensstils auf empfindliche Haut - Meyer Burger sieht keine Chance auf Rettung Nachlassstundung für Schweizer Gesellschaften Kein Einspruch gegen Dekotierung von SIX NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Allianz Suisse befördert Patrick Maurer zum COO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% - Perrot Duval: N. Eichenberger meldet Anteil von 47,86%; Cornelius Bruhin >3% - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,024% - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Aevis: Ergebnis H1 - Rieter: ao GV (Kapitalerhöhung, 10.00 Uhr), Winterthur Freitag: - Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2025 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) (11:00) - US: MBA Hypothekenanträge (13:00) Baubeginne Baugenehmigungen 8/25 (14:30) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; MK um 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.) - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Richemont (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9332 - USD/CHF: 0,7873 - Swiss Bond Index: +0,06 BP auf 139,23% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,245% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,03% auf 12'019 Punkte - SLI (Dienstag): -1,16% auf 1'984 Punkte - SPI (Dienstag): -1,05% auf 16'709 Punkte - Dax (Dienstag): -1,77% auf 23'329 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,09% auf 7'818 Punkte

