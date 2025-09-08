Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich laut vorbörslichen Indikationen
  ein positiver Wochenstart ab. Allerdings dürften sich die Anleger vor den am
  Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten zurückhalten. Ebenfalls für Vorsicht
  am Markt spricht, dass der französische Premier François Bayrou um 15 Uhr die
  Vertrauensfrage stellt. Sollte er die Abstimmung verlieren, könnte dies die
  Märkte ebenfalls beeinflussen, wird befürchtet.

- SMI vorbörslich: +0,19% auf 12'393,62 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): -0,48% auf 45'401 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,03% auf 21'700 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,39% auf 43'615 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon präsentiert neue Daten an ESCRS-Kongress
- Sonova fällt aus dem SMI - Galderma neu im SLI
- Nestlé hat Seres Therapeutics Übernahmeofferte vorgelegt (IP)
- Investmentfonds verklagt Novartis auf 291 Millionen Dollar (Le Temps)

- Aevis H1: Umsatz 621,3 Mio. (VJ 527,6 Mio.)
            EBITDAR 103-105 Mio und EBITDA 56-57 Mio Fr. erwartet
            Konsolidiertes Nettoergebnis dürfte positiv ausfallen

- Medacta H1: EBITDA adj. 98,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 93,1 Mio)
              Reinergebnis 60 Mio EUR (AWP-Konsens: 44,1 Mio)
              EBITDA-Marge adj. 28,7% (AWP-Konsens: 27,3%)
        2025: Ausblick bestätigt
          Weiterhin nicht von US-Zöllen betroffen, beobachten Entwicklung

- Alpine Select H1: Gewinn von 1,2 Mio Fr. (VJ 3,6 Mio)

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- CN: YTD TRADE SURPLUS +CNY56.42 TRLN: CUSTOMS
      YTD EXPORTS +6.9%  Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS
      AUG TRADE SURPLUS  +$102.33 BLN VS MEDIAN +$99.3 BLN
      AUG IMPORTS +1.3%  Y/Y VS MEDIAN +3.5% Y/Y: CUSTOMS
      AUG EXPORTS +4.4%  Y/Y VS MEDIAN +5.4% Y/Y: CUSTOMS
- DE: IMPORTE JULI -0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0)
      EXPORTE JULI  -0,6% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1)
      HANDELSBILANZSALDO JULI +14,7 MRD EURO (PROGNOSE +15,5)
      GESAMTPRODUKTION JULI +1,5 % GG VORJAHR (PROGNOSE -0,3)
      GESAMTPRODUKTION JULI +1,3% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,037%
- Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,082%
- SGS: Swisscanto meldet Anteil von <3%
- U-blox: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von 3,116%

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- Medacta: Conf. Call zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr)
- Swiss Re: Branchentreffen "Rendez-Vous de Septembre"
       
  Dienstag:
- Logitech: GV (09.00 Uhr), Lausanne

  Mittwoch:
- Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- MCH: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr)
- Bioversys: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag, Ergebnis am Mittwoch)

 Ausland:
- ZO: Sentix-Investorvertrauen 9/25 (10.30 Uhr)
- US: Konsumentenkredite 7/25 (21.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober

  SIX-Indexanpassungen per 22.9.:  
- SMI: Amrize ersetzen Sonova
- SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group
- SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW,
        Tecan und Galenica

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9341
- USD/CHF: 0,7970
- Swiss Bond Index: +0,08 BP auf 139,06% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,29% (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -0,10% auf 12'371 Punkte
- SLI (Freitag): +0,01% auf 2'027 Punkte
- SPI (Freitag): -0,04% auf 17'113 Punkte
- Dax (Freitag): -0,73% auf 23'597 Punkte
- CAC 40 (Freitag): -0,58% auf 7'675 Punkte

awp-robot/sw/ra

