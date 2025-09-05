Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9388 0.0%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’553 0.2%  Bitcoin 89’937 0.9%  Dollar 0.8042 -0.1%  Öl 66.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Newron präsentiert neue Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress
Idorsia-Aktie: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
Broadcom-Aktie auf Kurs zu neuem Rekord: Zahlen über den Erwartungen - OpenAI als Kunde gewonnen
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’026.99 Pkt
27.84 Pkt
1.39 %
17:30:04
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

05.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss mit Unterstützung positiver
  Vorgaben aus den USA und Asien an den Schwung des Vortages anknüpfen und
  fester starten. Vor dem um 14.30 Uhr mit Spannung erwarteten
  US-Arbeitsmarktbericht dürften die Anleger aber einen Gang hinunterschalten,
  heisst es am Markt. Die Daten gelten als entscheidend, ob die US-Notenbank
  diesen Monat die Zinsen senkt. Dies gilt im Markt derzeit als so gut wie
  sicher. 

- SMI vorbörslich: +0,26% auf 12'415,83 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,77% auf 45'621 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,98% auf 21'708 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,87% auf 42'951 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche präsentiert neue Daten zu Augenmittel Vabysmo

- Temenos-CEO Jean-Pierre Brulard tritt per sofort zurück
          Finanzchef Takis Spiliopoulos wurde zum Interim-CEO ernannt
          Guidance für 2025 und mittelfristige Ziele bestätigt
     VRP: Es ist der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel
          Verwaltungsrat hat entschieden, dass Brulard gehen muss
          Es braucht für kommende Zeit klare Führungsstärke und Stabilität
        
- Curatis sichert sich Vertriebsvertrag mit Phoenix Labs
- Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
- Mobimo plant 70 Eigentumswohnungen in Meggen
- Newron präsentiert Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Zürcher Kantonalbank emittiert Bail-in Anleihe (6NC5) über 500 Millionen Euro

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- GB: EINZELHANDELSUMSATZ JULI +0,6% GG JUNI (PROGNOSE +0,2)
      EINZELHANDELSUMSATZ JULI +1,1% GG VORJAHR (PROGNOSE +1,3)
- DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI -2,9% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5)
      AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI -3,4% GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3%

PRESSE FREITAG
- Comet-Chef erwartet Aufwärtsbewegung um die Jahreswende (Cash)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025
 
  Montag:
- Medacta: Ergebnis H1
- Swiss Re: Branchentreffen "Rendez-Vous de Septembre"
       
  Dienstag:
- Logitech: GV (09.00 Uhr), Lausanne

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Logiernächte Juli 2025 (8.30 Uhr)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 (9.00 Uhr)
- SNB: Devisenreserven August 2025 (9.00 Uhr)

 Ausland:
- EU: Staatsausgaben Q2/25 (11.00 Uhr)
      Hautshaltskonsum Q2/25  (11.00 Uhr)
      BIP Q2/25 (11.00 Uhr - 3. Veröffentlichung)
      Beschäftigung Q2/25 (11.00 Uhr - endgültig)
- US: Arbeitsmarktbericht 8/25 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9386
- USD/CHF: 0,8042
- Swiss Bond Index: +28 BP auf 138,98% (Donnerstagtag)
- SNB: Kassazinssatz 0,279% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +1,50% auf 12'383 Punkte
- SLI (Donnerstag): +1,39% auf 2'027 Punkte
- SPI (Donnerstag): +1,36% auf 17'120 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,74% auf 23'770 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,58% auf 7'699 Punkte

awp-robot/sw/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
04.09.25 Logo WHS Salesforce Aktie 2025: KI-Boom mit Agentforce – Chance oder Risiko?
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Roche und Novartis schieben SMI wieder an
04.09.25 Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.22 19.33 BWDSCU
Short 13’115.19 13.98 UBSIIU
Short 13’628.65 8.83 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’383.47 04.09.2025 17:30:04
Long 11’861.76 19.95 SOKBDU
Long 11’587.61 13.82 BH8SXU
Long 11’078.14 8.83 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnmitnahmen belasten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Gewinne an den US-Börsen -- SMI schliesst sehr stark -- DAX zum Handelsende höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag in Rot
RENK Aktie News: RENK büsst am Donnerstagmittag ein
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’383.47 1.50%
SPI 17’119.84 1.36%
SLI 2’026.99 1.39%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}