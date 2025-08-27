Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 07:30:46

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,1616 -0,2% 1,1645 1,1655 +12,2%

EUR/JPY 171,82 +0,1% 171,65 171,68 +5,4%

EUR/CHF 0,9352 -0,1% 0,9361 0,9360 -0,2%

EUR/GBP 0,8637 -0,0% 0,8639 0,8644 +4,3%

USD/JPY 147,92 +0,3% 147,41 147,30 -6,1%

GBP/USD 1,3450 -0,2% 1,3480 1,3483 +7,6%

USD/CNY 7,1136 +0,1% 7,1078 7,1130 -1,4%

USD/CNH 7,1559 +0,0% 7,1545 7,1541 -2,4%

AUS/USD 0,6485 -0,1% 0,6493 0,6498 +4,8%

Bitcoin/USD 111.501,20 -0,1% 111.613,20 109.767,40 +16,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gab mit den Zweifeln über die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik nach - der Dollarindex büsste 0,2 Prozent ein - passend zu den Zinssenkungsfantasien. Händler sprachen aber auch von Vertrauensverlusten beim Greenback.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,25 63,25 0% 0,00 -9,4%

Brent/ICE 67,26 67,22 +0,1% 0,04 -8,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise ging es nach einer viertägigen Rally um über 2 Prozent nach unten. Im Handel verwies man auf Angebotsausweitungen durch die Gruppe Opec+, Aussichten auf einen Rekordüberschuss im nächsten Jahr belasteten die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.376,80 3.392,55 -0,5% -15,75 +28,4%

Silber 38,48 38,625 -0,4% -0,15 +33,6%

Platin 1.164,22 1161,38 +0,2% 2,84 +32,1%

Kupfer 4,45 4,46 -0,2% -0,01 +8,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis zog um 0,7 Prozent an. Laut MUFG erfuhr das Edelmetall Rückenwind wegen Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank. Auch Zinssenkungsfantasien stützten - ebenso die Dollar-Schwäche.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17:30 UHR +++++

FED

Präsident Trump hat seinen Beratern nach Angaben von Insidern mitgeteilt, dass er schnell einen Kandidaten für die Nachfolge von Lisa Cook im Gouverneursrat der US-Notenbank bekannt geben will. Trump sagte, er könnte Stephen Miran, einen engen Wirtschaftsberater, als Nachfolger von Cook ernennen. Der Präsident hatte am Montag die Entlassung Cooks angekündigt. Cook, die von Trumps Vorgänger Biden nominiert worden war, teilte mit, Trump sei dazu nicht befugt. Sie sagte, sie werde nicht zurücktreten, und drohte mit rechtlichen Schritten.

AROUNDTOWN

CFO Ben David tritt nach 17 Jahren zum Jahresende von seiner Position zurück. Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Jonas Tintelnot werden.

APPLE

hat seine jährliche Produktvorstellung für den 9. September angekündigt. Die wichtigste Produktankündigung dürfte dieses Mal das iPhone 17 sein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)

