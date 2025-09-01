|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 20:57:36
Montana Aerospace-Aktie: Insiderverkauf von über 60 Millionen Franken vermeldet
Bei Montana Aerospace hat ein Insider eigene Aktien des Unternehmens für mehr als 60 Millionen Franken verkauft.
Demnach hat ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, abgeschlossen von einer nahestehenden juristischen Person, am 28. August insgesamt 2,645 Millionen Aktien im Wert von 61,1 Millionen Aktien verkauft.
Dabei dürfte es sich um den Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Tojner handeln. Denn nur der Österreicher verfügt dafür über genügend Montana Aerospace-Aktien. Gemäss letzten Angaben der SIX hält er 52,3 Prozent oder gut 31 Millionen Aktien an dem Luftfahrtzulieferer.
pre/to
Reinach (awp)
