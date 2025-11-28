Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.11.2025 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom büsst am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 576,50 CHF.

Das Papier von Swisscom gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 576,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'835 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Swisscom-Aktie bei 574,50 CHF. Bei 581,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 21'999 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (604,00 CHF) erklomm das Papier am 07.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 4,55 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 491,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,83 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2024 mit 22,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 25,33 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,01 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.73 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.72 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2025 25,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

